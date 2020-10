Covid, in Puglia si va verso utilizzo test rapidi nelle scuole: entro lunedì la decisione

BARI - Il dipartimento Salute della Regione Puglia sta valutando l’adozione dei test rapidi nelle scuole, per docenti e studenti.

Le Asl Bari e Bat hanno valutato l'efficacia di alcuni test e hanno trasmesso i risultati al direttore del dipartimento Vito Montanaro che, adesso, assieme al suo team valuterà gli esiti. Entro lunedì prossimo verrà presa una decisione: «E' assolutamente una soluzione che abbiamo preso in considerazione, a breve decideremo», sottolinea Montanaro.

A fine settembre, il Cts ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. La Regione Lombardia inizierà già dalla prossima settimana a utilizzare in via sperimentale i test rapidi per la diagnosi del Coronavirus, partendo proprio da scuole e pronto soccorso.