Coronavirus, in Basilicata oggi nessun nuovo caso: analizzati 483 tamponi

Dopo alcuni giorni, oggi la Basilicata torna a contagi zero: ieri nessuno dei 438 tamponi analizzati è risultato positivo al coronavirus. E l’altra buona notizia contenuta nel quotidiano aggiornamento diffuso dalla task force regionale riguarda tre guarigioni, una delle quali di un cittadino straniero in isolamento in Basilicata.

Così ora i lucani attualmente positivi sono 89, di cui 83 in isolamento domiciliare, mentre restano sette le persone ricoverate, una delle quali però in attesa di dimissioni; l’uomo che invece da diversi giorni si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è "guarito» dal covid-19 ma resta ancora ricoverato per altre patologie.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria (in Basilicata il coronavirus ha causato 28 vittime mentre sono 387 le persone residenti in regione guarite) sono stati analizzati 65.884 tamponi, 65.222 dei quali sono risultati negativi.