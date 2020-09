Coronavirus Italia, nuovo picco contagi (+1585) e altri 12 decessi: boom di tamponi, oltre 100mila

In Italia sono 293.025 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.585 rispetto a ieri quando erano stati +1.452 (+1.229 il 15 settembre).

Il numero dei decessi sale a 35.658: +13 rispetto a ieri quando erano stati +12 (+9 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 101.773 (per un totale di 10.146.324): in crescita rispetto ai 100.607 di ieri (erano stati 80.517 il 15 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile

La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+281) seguita da Campania, Lazio, Toscana e Veneto. In Italia attualmente si registrano 41.413 casi attivi (+881). Di questi 2.348 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 212 in terapia intensiva.