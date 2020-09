Canoa, la 16enne barese Corsini (Barion) è campionessa di fondo agli assoluti

BARI - Il Circolo Canottieri Barion si afferma negli Assoluti di canoa, disputati all’Idroscalo di Milano: la 16enne barese Teresa Corsini è campione nazionale di fondo. La vittoria è arrivata nella gara sui 5000 metri, all’ultimo giorno di competizioni: la canoista si è imposta nella canadese monoposto con il tempo di 34.369. In gara a Milano anche altri tre canoisti del Barion: nel K1 Mattia Santeramo, 15 anni, ha ottenuto un doppio settimo posto, sia sui 200 che sui 500 metri; finali sfiorate per i 18enni Giacomo Mongelli e Lorenzo Moretti, nel K2 junior:. "Un grande plauso ai miei atleti - commenta l’allenatore 'scudettatò Dario Bianchini che ha seguito i ragazzi a Milano -. Siamo partiti senza aspettative dopo i numerosi disagi legati all’emergenza epidemiologica. Il gruppo si è comportato alla grande: una menzione doverosa per la nostra Teresa Corsini, arrivata stremata ma vittoriosa nella gara di fondo sui 5000 metri».