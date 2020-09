Covid 19, a Bari 241 positivi in isolamento: dalla Prefettura controlli serrati su rispetto misure di sicurezza

BARI - «Alla luce dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica si è stabilito di imprimere una ulteriore stretta ai controlli attraverso la pianificazione di mirati servizi nei confronti di obiettivi che presentano maggiori criticità». Lo fa sapere la Prefettura di Bari al termine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito oggi per fare il punto sui controlli relativi all’emergenza Covid. Durante la riunione, presieduta dalla prefetta Antonia Bellomo, si è fatto «il punto sui controlli relativi all’ottemperanza delle vigenti disposizioni emergenziali di contenimento della diffusione epidemiologica - spiega una nota della Prefettura - anche con riferimento alla convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’Interno e la Regione Puglia che prevede il coinvolgimento delle forze dell’ordine nell’attività di contact tracing dei residenti in isolamento o in quarantena fiduciaria perché risultati positivi al virus o entrati in contatto stretto con i contagiati».

Attualmente, nella sola città di Bari, le persone in isolamento domiciliare obbligatorio sono 241, dei quali 229 certamente positivi al Covid. Gli obiettivi che presentano maggiori criticità e che saranno destinatari di un rafforzamento dei controlli, saranno individuati «d’intesa con la Asl - spiega la Prefettura - attraverso periodici approfondimenti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in appositi tavoli tecnici coordinati dal questore».