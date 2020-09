Xylella, Fitto contro Emiliano: «Avrebbe dovuto spendere 1 mld per il Psr»

LECCE - «Nel Salento, territorio distrutto dalla Xylella, sarebbe stato più utile spiegare come mai dopo 6 anni c'è ancora oltre un miliardo di euro da spendere di fondi europei, destinati con il Psr all’agricoltura pugliese, piuttosto che sparare cifre, 1 miliardo, che non esistono su nessun atto ufficiale, visto che non è stata ancora fatta nessuna ripartizione delle risorse del Recovery Fund»: lo dichiara il candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra, Raffaele Fitto, replicando all’annuncio del governatore Michele Emiliano che ha promesso l’uso di un miliardo del Recovery Fund per combattere la Xylella. «Le somme destinate all’Italia saranno elargite solo dopo la stesura dei piani nazionali e arriveranno non prima della prossima primavera. Annunciarlo è l’ennesima presa in giro», conclude Fitto.