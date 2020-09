Scuola, oltre il 66% dei medici di Bari aderisce al progetto test sierologici

BARI - Oltre il 66% dei medici di medicina generale nell’Asl Bari ha aderito al progetto test sierologici per il personale scolastico, con punte che toccano il 97% in alcuni distretti. È quanto emerge dai dati rilasciati oggi dalla direzione dell’Asl Bari, a cui i medici hanno comunicato una stima di oltre 16.800 loro pazienti da testare, in base all’incrocio tra i dati Miur e quelli del sistema della tessera sanitaria. Si tratta di primi dati provvisori, poiché le adesioni da parte dei medici potrebbero aumentare nei prossimi giorni: i test proseguiranno infatti fino a una settimana prima dell’avvio dell’anno scolastico, previsto in Puglia per il 24 settembre.

«La medicina generale - commenta Nicola Calabrese, vice segretario nazionale Fimmg e segretario Fimmg Bari - ha risposto alla chiamata da parte del sistema sanitario, per consentire una riapertura delle scuole in sicurezza. L’adesione da parte dei medici di medicina generale è complessivamente soddisfacente, soprattutto considerando alcune difficoltà di ordine logistico che rallentano la distribuzione di materiale, dei Dpi previsti, oltre che dei kit per il test».