La Puglia gode nove volte: Benny Pilato è una garanzia

Sono nove i titoli per la Puglia ai Campionati italiani di categoria estivi 2020 che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19 si sono svolti su base regionale in vasca da 50 metri. Ogni comitato, infatti, ha organizzato i propri Campionati e al termine è stata stilata una classifica con tutti i tempi.

Per la Puglia sono arrivati nove primi posti. Su tutti brilla il 17enne barese Luca De Tullio, fratello di Marco. Il giovane, tesserato per Sport Project Bari, ex allievo di Daniele Borace e da paio di mesi a Roma, all’Aniene con Christian Minotti, è stato il più veloce di tutti nei 400 stile e nei 200 misti (per lui terzo posto nei 400 misti).

Doppio titolo italiano nella categoria Juniores per Benny Pilato. La 15enne allieva di Vito D’Onghia, tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, ha vinto la classifica nei 50 rana (dove è vice campionessa mondiale in lunga e campionessa europea in corta) e nei 100 rana.

Due titoli tricolore anche per il foggiano Giulio Ciavarella. Il 19enne tesserato per la veronese Leo sport è stato il più forte tra i cadetti nei 50 e 100 dorso (e secondo nei 200 dorso). Per Foggia arriva un altro titolo italiano con Rita Maria Pignatiello (Aniene) nei 50 farfalla per la categoria cadette. Per la 18enne anche un quarto posto nei 100 farfalla e nei 100 stile.

Titolo seniores di campione d’Italia per Elena Di Liddo nella gara in cui è bronzo europeo in lunga e argento europeo in corta, i 100 farfalla. La 27enne bisegliese dell’Aniene, allieva di Raffaele Girardi, è arrivata seconda nei 50 farfalla.

Tra i più grandi brilla anche Andrea Castello. Il 22enne barese, ex Payton bari, oggi Imola nuoto, è arrivato primo nei 200 rana seniores.

La Puglia in totale ha portato più di 20 atleti tra i primi dieci di categoria. Oltre ai titoli nazionali si segnalano, infatti, le ottime prove degli atleti targati Gestisport. In particolare, il gruppo di Casarano guidato da Gianni Zippo, con il secondo posto della 16enne di Parabita, Erika Gaetani, nei 100 dorso e il terzo posto nei 200 (categoria juniores). A questi si aggiungono il quarto posto nei 50, 100 e 200 rana (categoria Juniores) della 16enne di Andrano Maria Letizia Piscopiello, il terzo posto nei 200 rana e il quarto posto nei 100 rana per la 14enne Maria Ginevra Licignano (categoria Ragazze), l’ottavo posto del 17enne Davide de Paolis nei 50 dorso e 50 farfalla (categoria Juniores), il quinto posto nei 100 dorso e il settimo nei 200 dorso per la 18enne Federica Toma. Per il Salento si segnala pure il settimo posto della 17enne della Gestisport Chiara Tarantino (categoria cadette) nei 200 stile (allenata a Lecce da Mauro Borgia), il terzo posto nei 200 farfalla e il quarto nei 100 farfalla per il 18ennne Lorenzo Cavedini (Icos Sporting Club) nella categoria Juniores e il secondo posto nei 50 dorso, il terzo posto nei 100 dorso e nei 100 farfalla e il quinto nei 50 farfalla per il 20enne Simone Stefanì (Time Limit).

Terzo posto per la Baux Medterraneo nei 100 stile tra gli Juniores con il 17enne Luca Serio allenato da Domenico Tagliente e Claudia Corrente. Due quarti posti per il Cus Bari con il 17enne Christian Dentico (Juniores) nei 50 stile e 50 farfalla e quinto posto nei 200 rana per la 23nne Manuela Mendolicchio tra i Seniores (entrambi sono allenati da Dario Giannone e Mario Pellegrino). E ancora il secondo posto per la 18enne barese allieva di Michele Giardino, Ginevra Masciopinto (cadette), nei 100 stile. Per lei, tesserata Aniene, terzo posto nei 50 e 200 stile. Nella stessa categoria, settimo posto nei 50 stile, ottavo nei 200 e nono nei 100 stile per Lucrezia Napoletano, la 17enne allieva di Raffaele Girardi alla Netium Giovinazzo. Sempre tra i cadetti ottavo posto nei 100 rana per la 17enne foggiana del Mirage Adriana Compierchio. Da sottolineare i risultati di Isabella Sinisi, la 26enne ex allieva di Girardi, terza in Italia tra i seniores nei 400 stile (alle spalle di Simona Quadarella e Martina Caramignoli) e quarta negli 800.