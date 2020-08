Coronavirus in Basilicata, 6 nuovi positivi su 554 tamponi effettuati in 24 h

POTENZA - Sono risultati positivi 6 dei 554 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che «i lucani attualmente positivi sono 23».

Le positività riguardano: 1 persona residente nel comune di Potenza, 1 persona residente nel comune di Matera, 1 persona residente nel comune di Lavello, 1 persona residente nel comune di Castelmezzano, 1 persona residente in un comune della regione Toscana ed in isolamento in Basilicata, 1 persona di nazionalità estera in isolamento in Basilicata.

Da controlli effettuati sulle residenze effettive delle positività comunicate nel report di ieri è emerso che la persona positiva nel comune di Potenza risiede in Lazio. Tale positività viene eliminarla dal totale dei residenti e viene conteggiata a parte.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 23 (ieri erano 20 a cui si aggiungono le 4 nuove positività dei residenti e si sottrae la positività sopra citata).

Sono 2 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale «San Carlo» di Potenza e l’altra nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 22.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 375 guariti; 1 cittadino residente nel Lazio in isolamento in Basilicata;1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in un comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 23 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 54.695 tamponi, di cui 54.059 risultati negativi.