Psr Puglia, la graduatoria finale non è ancora pronta

BARI - La Regione Puglia, dando attuazione alle sentenze del Tar Puglia, ha verificato la conformità delle 3.212 domande presentate in risposta al bando del Psr, misura 4.1A, creando i presupposti per rideterminare il punteggio da assegnare a ciascun concorrente. Ma ci sono ancora difficoltà nello stilare la graduatoria finale: «L'attività, conclusasi ad inizio luglio - commenta l’Autorità di Gestione del PSR Puglia - ci ha permesso di produrre un nuovo valore medio di incremento della perfomance economica, elemento indispensabile per addivenire ad una graduatoria più corretta. Al fine di formulare tale graduatoria, però, è opportuno che il Tribunale amministrativo intervenga con ulteriori chiarimenti. Purtroppo tali chiarimenti non potranno essere forniti prima dell’udienza del 16 settembre prossimo, determinando ulteriori tempi di attesa». Per ora, la Regione ha deciso però di concedere l'ammissibilità al finanziamento nei confronti di 423 aziende "indipendentemente dai chiarimenti che saranno offerti dal Tar», spiegano dall’Autorità di gestione del Psr. «Tali aziende potranno vantare il diritto ad accedere ai circa 82 milioni di euro di finanziamento loro concesso. In questo modo si è inteso offrire maggiori certezze a quelle ditte già beneficiarie di decreti di concessione, molte delle quali, magari, con opere già avviate e spese sostenute».