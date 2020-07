Psr Puglia, botta e risposta tra Fitto e Nardone: «Annunciata perdita di 100mln». «Mai detto»

BARI - «Qualcuno aiuti l’assessore all’Agricoltura, Michele Emiliano, e il suo direttore di Dipartimento, Nardone, a parlarsi, perché non è 'Fitto che spera che le cose vadano malè, ma è il direttore Nardone ad aver ammesso candidamente in commissione regionale Agricoltura che la Puglia è già certa di perdere a fine anno 50 milioni di euro di aiuti europei». Così, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, replica alle dichiarazioni del governatore pugliese che, questa mattina, ha dichiarato che sul Psr «Fitto spera che le cose vadano male per fare campagna elettorale». «Durante l’incontro bilaterale con Bruxelles - sottolinea Fitto - sempre Nardone ha precisato che non sono 50 ma 100 milioni quelli che si perderanno a fine anno. Così come è l’Agea a fare il report al 30 giugno e a rilevare che al 31 dicembre si potrebbero perdere oltre 180 milioni. Anche noi - prosegue - siamo perfettamente consapevoli che i ritardi nel Psr attengono alle cause giudiziarie, ma è sempre Nardone, in commissione regionale all’Agricoltura, ad aver ammesso che la colpa era di criteri sbagliati nei bandi fatti dalla Regione».

LA REPLICA DI NARDONE - «Non ho mai detto che le risorse destinate alla nostra Regione andranno perse al 31 dicembre 2020. Nella bilaterale con Bruxelles abbiamo ribadito gli oggettivi rallentamenti che il Programma ha subìto per i numerosi contenziosi prima e per gli effetti nefasti dell’emergenza Covid poi». Lo afferma in una nota il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone. "I Regolamenti comunitari - aggiunge - prevedono la proroga dei tempi di spesa per cause di forza maggiore come potrebbe essere il caso di una pandemia. Il ritardo della spesa non vuol dire, quindi, aver perso risorse. Ad oggi la Puglia - conclude - non ha perso un solo euro, come testimoniano i fatti».

LE PAROLE DI EMILIANO - «Fitto spera che le cose vadano male per vincere le elezioni, noi invece cercheremo di farle andare bene e non abbiamo perso ancora un soldo": lo ha dichiarato il governatore Michele Emiliano, durante la presentazione delle liste che lo sosterranno alle prossime Regionali, rispondendo ad una domanda sul rischio, paventato da Raffaele Fitto, per la Puglia di perdere circa 180 milioni di euro del Psr. «Fitto - ha continuato Emiliano - parla da un anno e mezzo sempre dello stesso fatto, è chiaro che siamo consapevoli che ci sono cause giudiziarie che hanno bloccato il Psr, ma costruirci una intera campagna elettorale non so quante volte lo dovrà ripetere ancora». Il governatore, restando in tema di agricoltura, ha anche ricordato che «da quando mi occupo della Xylella l’abbiamo bloccata a Locorotondo, è ferma lì da quattro anni. E’ una cosa inequivocabile e chi dice il contrario dice una sciocchezza».