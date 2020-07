Gazzetta del Mezzogiorno, costituita una coop dei poligrafici

I poligrafici de La Gazzetta del Mezzogiorno hanno costituito, in data 7 luglio 2020 presso lo studio notarile del dott.

Antonio Saltino sito in Bari, la «Cooperativa del Mezzogiorno».

«I 133 anni del nostro quotidiano - si legge in una nota - non possono essere cancellati dalla dichiarazione di fallimento. Il futuro è tutto da scrivere e la Cooperativa del Mezzogiorno si propone come protagonista accogliendo tutte le professionalità poligrafiche presenti in Gazzetta».

I lavoratori auspicano l'appoggio delle istituzioni locali e nazionali per difendere non solo la continuità occupazionale di tutte

le componenti ma anche quel patrimonio storico culturale rappresentato dalla Gazzetta che, dal 1887, racconta i fatti di Puglia e Basilicata.