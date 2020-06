Lecce, giallorossi proiettati verso la Sampdoria: torna ad allenarsi Farias

LECCE - Rientrato nella notte con un volo charter dalla trasferta di Torino, il Lecce di Fabio Liverani, sconfitto per 4-0 dalla Juve capolista, si è ritrovato nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti, in vista della gara di mercoledì sera contro la Sampdoria.

Nel prossimo match di campionato il tecnico dovrà fare a meno del difensore Lucioni, espulso ieri sera allo Juventus Stadium. Il centrocampista Farias è tornato ad allenarsi con il gruppo, e si candida ad un posto da titolare. Riposo per Rossettini a causa di un leggero stato febbrile, mentre Deiola e Dell’Orco hanno proseguito nel lavoro differenziato. L’attaccante Lapadula si è sottoposto a terapie per recuperare il problema alla caviglia sinistra. Domai pomeriggio è prevista un’altra seduta di allenamento a porte chiuse.