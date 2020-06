La Russa esalta la scelta di Fitto: «Il candidato migliore in assoluto»

Ignazio La Russa, volto noto della destra italiana, senatore e vicepresidente di Palazzo Madama, «meloniano» di ferro e tra i fondatori di Fratelli d’Italia.

La scelta di Raffaele Fitto candidato alla presidenza della Regione Puglia ha scatenato forti tensioni soprattutto con la Lega. Convinto che resta il nome giusto?

Non si tratta di una bandierina che Fratelli d’Italia ha voluto mettere sulla Puglia, ma il frutto di un’attenta analisi di dati, sondaggi e anche capacità e disponibilità dei candidati. Fitto alla fine è risultato il migliore in assoluto.

Ma le trattative sono state lunghe, forse troppo per non far nascere il dubbio di poca compattezza. Non crede?

Partecipo a questo tipo di trattative da decenni. In questo caso le lungaggini sono state causate dal fatto che le elezioni regionali non erano allineate temporalmente. Nessuno scontro politico, anzi clima sereno tanto con Salvini che con gli amici di Forza Italia.

I sondaggi danno l’europarlamentare di Maglie avanti a Michele Emiliano. Non teme la sorpresa del voto disgiunto?

Che i sondaggi siano molto positivi non può che farmi piacere. Ma il voto reale è altra cosa, quindi ora pancia a terra e via alla campagna elettorale.

E il voto disgiunto?

Statisticamente, anche se organizzato, non sposta più dell’1-2% e noi contiano di battere Emiliano con più scarto. Io non credo a questi giochetti e se qualcuno pure ci ha pensato, sappia che incide poco o nulla.

Non teme neanche i grandi portatori di voti che in questi anni si sono avvicinati dal centrodestra all’attuale presidente della Regione Puglia?

Sono voti legittimi ma personali, facciano quel che vogliono. A noi interessano più gli elettori di sinistra non soddisfatti dall’azione di Emiliano e della sua giunta.

Senatore lei viene dalla destra dura e pura, Fitto nasce al centro: il diavolo e l’acqua santa?

In questo caso io sarei l’acqua santa (ride, ndr). Assolutamente no. Raffaele è stato un importante esponente del Pdl che non ha mai appoggiato coalizioni o governi con la sinistra. Un grande merito per cui io ho molto rispetto del suo percorso politico.

La gente non chiede volti nuovi?

Dopo i danni fatti, a tutti i livelli, dai 5Stelle, la gente chiede competenza. Competenza e capacità, e Fitto le ha.

Il voto in Puglia inciderà sul futuro del governo Conte?

Sono incollati alle poltrone perché sanno bene che né a livello di governo e sottogoverno, né in parlamento, avranno mai più gli attuali numeri. Certo se alle regionali finisce 4 a 2 o anche meglio per noi, avranno grandi difficoltà a resistere.