Coronavirus in Puglia, 0 contagi su 2790 test. Un decesso nel Barese e terapie intensive vuote

BARI - Non ci sono nuovi casi positivi al coronavirus oggi in Puglia su 2.790 test per registrati, ma è morta una persona residente in provincia di Bari. Lo comunica la Regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 168.388 test. Sono 3809 i pazienti guariti. 177 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari ; 380 nella Provincia di Bat; 659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.