«Gazzetta, l’archivio storico simbolo del valore culturale»

Prosegue la mobilitazione di associazioni e società civile a difesa del futuro della Gazzetta del Mezzogiorno, il più antico quotidiano del Sud Italia. Ieri ha espresso vicinanza alla testata anche la storica associazione ambientalista Italia Nostra, con il presidente barese Raffaella Cassano dopo il riconoscimento per l’archivio della Gazzetta del Mezzogiorno di un vincolo di «interesse storico» posto dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

L’avvio del procedimento, secondo le norme che disciplinano il Codice dei beni culturali e del paesaggio, conferma il peso di una tradizione culturale incarnata dalla testata di Puglia e Basilicata: «La Sezione di Bari d’Italia Nostra, da oltre 60 anni impegnata nella tutela del patrimonio storico artistico e naturale del territorio, si associa all’appello del Presidente dell’Accademia pugliese delle Scienze, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno del 2 giugno 2020 - è scritto in una nota -, riconoscendo l’importanza di ottenere dal Mibact il vincolo della testata e dell’archivio della Gazzetta». «Il nostro quotidiano - prosegue il documento - ha svolto e svolge una fondamentale funzione culturale per la conoscenza della terra di Puglia e per la tutela del suo patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico, anche dando voce alle istituzioni culturali e alle Associazioni impegnate sulla sua tutela».

«Italia Nostra - dichiara ancora la Cassano - ritiene che sia necessario un impegno corale delle Istituzioni e delle Associazioni culturali che operano sul nostro territorio, per sostenere la meritoria iniziativa della dott.ssa Annalisa Rossi di avviare la procedura di vincolo facendo sentire al Ministero la pressione di una volontà popolare sì, ma specificatamente del mondo della cultura pugliese di ottenere un giusto riconoscimento del valore culturale dell’operato passato e presente dello staff de La Gazzetta del Mezzogiorno».