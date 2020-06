Basilicata sempre più «Covid free»: sesto giorno zero contagi su 468 test

POTENZA - Per il sesto giorno consecutivo, in Basilicata non si registrano nuovi contagi da coronavirus: lo confermano i dati resi noti dalla task force regionale. Nessun caso positivo, infatti, è emerso dai 468 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

I casi di contagio confermati sono 22, con 27 vittime del covid-19 (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda) e 348 guariti.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 30.424 tamponi, 30.007 dei quali sono risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 4 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 4, terapia intensiva 0, pneumologia 0; Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 0, terapia intensiva 0, pneumologia 0. I lucani in isolamento domiciliare sono 18