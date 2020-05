Fase 2, Emiliano alle famiglie pugliesi: «Grazie per essere rimaste a casa»

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nella giornata del flashmob nazionale lanciato dal Forum delle associazioni familiari si unisce al ringraziamento alle famiglie e ai bambini che hanno fatto la loro parte rimanendo a casa negli ultimi due mesi per l'emergenza Coronavirus. Il falshmob è in programma oggi alle ore 18 e consiste in un grande applauso dai balconi e dai terrazzi di tutta Italia.

«Questa giornata - dicono dalla Regione Puglia - è anche l’occasione per rilanciare l’attuazione del Piano regionale per le politiche familiari per il triennio 2020-22, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 25 febbraio. Il Piano si articola in 4 macroaree su 16 linee di intervento e un budget complessivo di 172 milioni di euro. «L'emergenza Covid - dichiara Emiliano - pone tutti noi di fronte a grandi cambiamenti. Questa giornata è anche l’occasione per rilanciare l'attuazione del Piano regionale per le politiche familiari avviato dalla Regione Puglia e rinnovare tutta la nostra attenzione alle famiglie pugliesi, anche alla luce dei nuovi bisogni che stanno emergendo in questa difficile fase. Il 'graziè della Puglia a tutte le famiglie e in particolare a tutti i bambini spero arrivi fortissimo, perché è davvero sentito».