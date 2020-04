Coronavirus Italia, malati ancora in calo, 680 in meno. Altri 399 morti e 2622 i guariti

È di 105.847 (-680) persone attualmente positive, 26.384 (+415) morti e 63.120 guariti (+622) per un totale di 195.351 casi, il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 105.847 attualmente positivi, 21.533 (-535) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.102 (-71) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.212 (-74) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua il decremento degli attuali positivi. Oggi, infatti, si registrano -680 attualmente positivi rispetto alla giornata di ieri. Stabile, purtroppo, il numero dei morti (oggi 415, ieri 420), mentre rimane fortunatamente alto il numero dei guariti. Oggi, infatti, si registrano 622 guariti in più rispetto a ieri. Continua anche il decremento degli ospedalizzati, un trend ormai consolidato da numerosi giorni. Oggi sono stati registrati -535 ricoverati in ospedale, mentre per quanto riguarda i ricoverati nei reparti di terapia intensiva i dati di oggi segnano un -71, mentre ieri era di -94. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, oggi sono stati effettuati 65.387 test a fronte dei 62.447 tamponi realizzati ieri.