Coronavirus, ombrelloni distanziati: le proposte dei gestori dei lidi

BARI - Mascherine, guanti e controllo della temperatura per i dipendenti; sanificazione quotidiana delle strutture; chiusura di tutte le zone di aggregazione fatta eccezione per bar e ristoranti, all’interno dei quali però dovranno essere rispettate le regole del distanziamento sociale; tavolini ad almeno due metri di distanza l’uno dall’altro; ombrelloni a 2,5/3 metri di distanza tra di loro; tetto massimo di ingressi in base alla grandezza della struttura; passerelle esterne per evitare il passaggio dei bagnanti sulla sabbia e tra gli ombrelloni.

Sono alcune delle proposte discusse dai sindacati dei balneari e il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force epidemiologica della Regione Puglia, durante una riunione in videoconferenza che si è svolta oggi. Entro i primi giorni di maggio, i rappresentanti dei balneari presenteranno una bozza comune per la prossima stagione estiva, il documento sarà poi analizzato dalla task force regionale per arrivare a stabilire delle linee guida. L'obiettivo è essere pronti ad inizio giugno per far partire la stagione.