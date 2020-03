Altamura, 33 positivi al Covid 19 nell'ospedale Perinei: 21 dipendenti e 12 pazienti. Al Giovanni Paolo II di Bari 2 sanitari di Ematologia contagiati

ALTAMURA - I contagi da Coronavirus nell’ospedale Perinei di Altamura salgono a 33, di cui 21 relativi a dipendenti, quasi tutti in servizio al pronto soccorso, mentre 12 sono pazienti. Dopo il primo caso accertato, risalente a 13 giorni fa, sono stati effettuati 700 tamponi su ricoverati e personale.

A quanto si apprende, il focolaio appare circoscritto e il servizio Igiene e prevenzione dell’Asl Bari sarebbe riuscito a isolare i casi, evitando che il contagio si propagasse in tutta la struttura sanitaria e all’esterno.

Nuovi contagi anche a Bari: tra il personale del reparto di Ematologia dell’Irccs Giovanni Paolo II sono state riscontrate due positività al Coronavirus. Lo comunica l’Istituto precisando che «il reparto continuerà regolarmente a funzionare e che tutti i pazienti degenti già sottoposti a tampone diagnostico per Covid-19 sono risultati negativi, a ulteriore prova del rispetto delle procedure e dei percorsi definiti dalla macchina dirigenziale dell’Istituto». «Ciò che è accaduto presso il suddetto reparto - aggiunge in una nota il direttore generale Antonio Delvino - è purtroppo atteso e ripetibile, ad oggi, in qualunque struttura sanitaria-ospedaliera a causa della virulenza e della incrementata circolazione del Sars-Cov-2, più che della appropriatezza e legittimità delle procedure di contenimento e protezione del personale sanitario che, in ogni caso, sono state adeguatamente rispettate».