Coronavirus, trasporto pubblico la regione Puglia propone 2 emendamenti

BARI - La Regione Puglia, per salvaguardare i posti di lavoro e le aziende del trasporto pubblico locale, ha proposto al governo nazionale due emendamenti al decreto legge del 2 marzo scorso, il numero 9: lo annunciano il governatore Michele Emiliano e l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini. In particolare, gli emendamenti riguardano il riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore autoferrotranviario e l’istituzione di un Fondo presso il Mit, destinato a compensare la riduzione dei proventi da traffico subita dai gestori di servizi Tpl registrata a decorrere dall’inizio delle restrizioni imposte alla circolazione delle persone.

Emiliano e Giannini hanno inoltrato al presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, e al presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della stessa, Fulvio Bonavitacola, una nota nella quale si evidenzia come «gli importanti e necessari provvedimenti emanati dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbiano causato una riduzione del servizio di trasporto pubblico e il conseguente minore utilizzo dei mezzi di TPL». «La situazione - scrivono - sta determinando una forte riduzione dei proventi da traffico per i concessionari del servizio e generando gravi ricadute sul personale occupato nel settore, che non usufruisce della cassa integrazione, e anche sull'indotto. Si rende quindi necessaria da parte del Governo l’estensione anche al comparto del Tpl regionale di interventi di sostegno con lo stanziamento di risorse necessarie ad evitare gravi conseguenze sulle imprese, sui livelli occupazionali e sulla qualità del servizio».