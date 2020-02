Newspapergame, le pagine degli studenti-giornalisti di Gioia, Locorotondo e Taranto

Ecco le prime pagine realizzate con Newspapergame, il progetto ideato dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» per avvicinare i ragazzi delle scuole al mondo dell’editoria. Gli studenti lavorano come veri e propri giovani giornalisti, riproducendo in piccolo una redazione giornalistica. La realizzazione di un giornale o anche di una sola pagina, come ogni classe coinvolta in Newspapergame ha fatto, è frutto di abilità che i ragazzi hanno dovuto imparare: saper lavorare in gruppo. Le pubblicazioni saranno periodiche, da febbraio sin quasi al termine dell’anno scolastico, per stampare tutti i lavori che i quasi 24mila studenti di Puglia e Basilicata hanno realizzato. In questa diciannovesima edizione di Newspapergame sono state coinvolte 53 scuole elementari, 79 medie inferiori e 59 istituti superiori, per un totale di quasi 700 classi nelle due regioni e che a conclusione dell’anno scolastico si ritroveranno in una serata finale dove verranno premiati gli elaborati più interessanti.

Oggi, con il giornale in edicola, sono disponibili le pagine si sono cimentati i ragazzi dell'I.I.S.S. Canudo-Virgilio Marone - Galilei - Ls R. Canudo di Gioia del Colle e dell'I.I.S.S., Locorotondo-Alberbello Basile Caramia-Gigante di Locorotondo e del Liceo delle scienze umane Vittorino da Feltre, di Taranto.

In primo piano arte e turismo (con la mostra di Mirò), il progetto Erasmus, il III ciclo di Lectio di Sandra Lucente per passare poi alla Festa con Mattarella al Quirinale, al tema dell'immigrazione con gli studenti a Lampedusa e un focus anche sulla biodiversità. E, per i più adulti, articoli sul Paisiello, sull'alternanza scuola-lavoro, sul calcio femminile e altro.

Gli obiettivi di Newspapergame sono essenzialmente tre: far sì che gli studenti si cimentino con il lavoro di giornalista, partecipare alle iniziative proposte dagli sponsor, leggere in classe il nostro giornale, cercando di comprendere i meccanismi che ruotano attorno al fare informazione.



Gli studenti hanno lavorato come veri e propri giovani giornalisti, riproducendo in piccolo una redazione giornalistica. La realizzazione di un giornale o anche di una sola pagina, come ogni classe coinvolta in Newspapergame ha fatto, è frutto di abilità che i ragazzi hanno dovuto imparare: saper lavorare in gruppo, ma anche assumersi le responsabilità e concludere da soli il lavoro, raccogliere le informazioni e verificarle prima di cimentarsi con l’opera di scrittura, rispondere del lavoro svolto al proprio referente, che sia il tutor o l’insegnante. Ogni pagina di un giornale è il risultato dell’intero lavoro di una orchestra, i ragazzi hanno imparato a rispettare i tempi dati, come gli orchestrali seguono la bacchetta del maestro, hanno assunto decisioni esattamente come durante una riunione di redazione: quale articolo apre la pagina, quale argomento sarà la spalla, e quali altri il taglio basso.

Dal 4 febbraio tutto il lavoro fatto e l’impegno profuso nelle classi verrà pubblicato e mostrato e prima della pubblicazione si compirà l’ultima parte essenziale per realizzare l’armonica melodia: le pagine saranno visionate dal direttore e solo dopo il suo nulla osta avviate ai processi di stampa.

Ma da qualche anno Newspapergame è anche uno spazio digitale. Gli studenti coinvolti in questa edizione sono sì stati seguiti lungo il percorso che serve per realizzare una pagina cartacea, ma in quanto nativi digitali hanno anche pagine virtuali dove i loro lavori saranno pubblicati. Sarebbe impensabile oggi un progetto giornalistico che non tenga conto della rivoluzione di Internet, che è sotto i nostri occhi. Ecco perché con Newspapergame gli studenti hanno a disposizione blog dove pubblicare virtualmente i loro lavori, magari arricchiti da video e foto che sulle pagine cartacee non possono trovare spazio.

Cimentarsi con l’informazione web ha significato inevitabilmente far capire ai ragazzi i pericoli e le responsabilità che questo comporta. Perché alla fine Newspapergame è soprattutto un potente strumento didattico, utile a stimolare dibattiti e riflessioni su temi di particolare attualità e di interesse per i più giovani.