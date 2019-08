Regionali 2020: Emiliano lancia «Con», il suo percorso politico

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato questa mattina il nuovo percorso politico in vista delle elezioni Regionali del 2020 che avrà come simbolo la parola 'Con', intesa come «luogo di comunione, di comunità, di unità, che parte dalla Puglia e si estende al mondo intero. È una idea della società - ha spiegato Emiliano - che tiene insieme i partiti, i sindacati, le associazioni, ma soprattutto quelli che si sentono esclusi, soli, che sono arrabbiati, che se la prendono con chi ha la pelle diversa dalla nostra». L’obiettivo di questo percorso è «eliminare il conflitto permanente e l’odio come categoria della costruzione della politica» e «lasciare alle nostre comunità la possibilità di portare il proprio contributo per evitare che questa storia bellissima che abbiamo costruito in Puglia negli ultimi 15 anni possa svanire».

Il governatore pugliese ha spiegato quindi che 'Con' è un percorso «semplice, aperto, inclusivo», rivolgendo «un invito a tutti coloro che intendono essere parte attiva nel dibattito che porterà alle regionali 2020». «Un foglio bianco che scriveremo insieme» lo ha definito Emiliano «che tiene dentro tutti» e dove "tutti hanno diritto di parola». Il presidente ci tiene ad evidenziare che «questo percorso politico lavora con i partiti, soprattutto quelli ai quali sono storicamente più affezionato, che sono quelli del centrosinistra» ma non esclude «che serva anche a quelli che sono attualmente la mia opposizione una ipotesi di connessione». «È un percorso - ha aggiunto - che federa i partiti, che in questo momento sono in gravissima difficoltà, persino quelli che nei sondaggi hanno il 40% poi in realtà non esistono»

'Con' (il logo è stato elaborato da Buonsante+Torro, società grafica creativa), cioè, «prende atto della debolezza dei corpi intermedi, cioè di tutti quelli che un tempo avevano un grande peso nella società italiana e che oggi invece fanno fatica a riscuotere fiducia».

'Con' «vuol dire - conclude Emiliano - che chiunque abbia interesse a lavorare con noi può farlo, non gli chiederemo di che partito è» ha aggiunto, chiarendo però che «non sono possibili discriminazioni di religioni e di sesso, ma non credo che riusciremo e attrarre antisemiti e omofobi o persone che hanno una visione del mondo basata sul rancore e sull'odio». Il percorso politico mira dunque a «ricucire strappi» e ad «aprire la strada a chi è fuori da partiti e gruppi di potere». Le prime cose scritte sulla «pagina bianca» di 'Con' sono il numero di telefono del presidente e un indirizzo mail, info@conlapuglia.it.