Gallipoli, 19enne va in vacanza con gli amici in un villaggio e ruba ai vicini

GALLIPOLI - Un ragazzo di 19 anni della provincia di Bari, in vacanza con amici in un complesso turistico di Gallipoli, è stato denunciato a piede libero dagli agenti del locale commissariato che indagavano su una serie di furti ai villeggianti di quel complesso, avvenuti in pochi giorni. Al giovane ne sono imputati quattro: 1.000 euro ai danni di una famiglia tedesca; 470 euro, occhiali da sole griffati e una videocamera presi a una famiglia olandese, 95 euro sottratti a una famiglia romana e 15 euro a un’altra famiglia olandese.

Gli agenti hanno controllato il gruppo di amici alla reception del villaggio mentre stava ripartendo per Bari e, vedendo i poliziotti, il ragazzo ha cercato di disfarsi di occhiali e videocamera: li ha gettati nella spazzatura, ma sono stati subito recuperati. Poi il ragazzo, che ha confessato i furti alla presenza del proprio legale, ha restituito quasi tutto il denaro trafugato: mancava solo qualche decina di euro spesi per acquisti personali. E’ stato denunciato per furto aggravato e continuato, mentre i tre amici non sono coinvolti.

Oggetti e denaro sono stati restituiti alle vittime dei furti, che non speravano più di recuperarli e hanno così ringraziato la Polizia. Il ragazzo è stato individuato con indagini tradizionali, grazie anche alla vigilanza privata e ai dipendenti del complesso, perché l’area dove sono avvenuti i furti, sempre la stessa, è sprovvista di telecamere.