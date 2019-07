Agricoltura, assessore regionale Di Gioia annuncia dimissioni

L’assessore regionale pugliese all’agricoltura, Leonardo Di Gioia, ha consegnato al governatore Michele Emiliano una lettera dimettendosi dall’incarico a partire dal 5 luglio prossimo. «Tale termine differito - spiega nella lettera - mi consente di partecipare a due audizioni presso la Camera dei Deputati per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni su questioni agricole in programma domani e di salutare giovedì 4 il personale in assessorato». Già lo scorso gennaio l'assessore aveva annunciato le dimissioni, che poi non si erano concretizzate.

Nella lettera Di Gioia ringrazia per l’opportunità avuta con il ruolo ricoperto e assicura che continuerà «a lavorare per la Puglia con impegno e lealtà».

Nei mesi scorsi Di Gioia - componente della giunta regionale di centrosinistra - è stato al centro di polemiche e attacchi trasversali dalle forze di opposizione e di maggioranza che ne avevano chiesto le dimissioni per il suo sostegno dato pubblicamente ad un candidato della Lega alle scorse elezioni Europee.

Ci sarebbero le nomine di due sub commissari Arif al centro delle dimissioni. A quanto si è appreso, Di Gioia non avrebbe gradito i nomi indicati ieri dalla giunta regionale (Vito Damiani e Francesco Ferraro) a sub commissari dell’agenzia regionale che è impegnata anche nella lotta alla Xylella, perchè aveva più volte espresso la volontà di una nomina tecnica anziché politica.

Di Gioia si era già dimesso dall’incarico lo scorso gennaio ma qualche giorno dopo era stato convinto dal governatore Emiliano a riaccettare la delega all’Agricoltura. Queste dimissioni, a quanto trapela, sarebbero invece irrevocabili.

IL COMMENTO DI EMILIANO - “Ringrazio Leonardo Di Gioia per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell’assessorato all’Agricoltura. Non sono stati anni facili, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l’attuazione del programma di governo”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alle dimissioni presentate oggi dall’assessore Leonardo Di Gioia.