Ferrovie Sud Est, i sindacati proclamano sciopero per domani 3 maggio

BARI - Disagi per i passeggeri delle Ferrovie Sud Est: domani 3 maggio è stato indetto dai sindacati confederali uno sciopero di quattro ore, a partire dalle 8 fino 12. «Poiché i dirigenti delle Ferrovie Sud Est (Fse) dimostrano disprezzo verso i lavoratori e le organizzazioni sindacali», Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero, il prossimo 3 maggio, del personale di esercizio (dalle ore 8 alle 12) e del personale impianti fissi (ultime due ore del turno) - si legge in una nota dei sindacati che evidenziano come - non c'è alcuna volontà di dialogare sulle reali problematiche che affliggono da tempo i lavoratori ma si continua ad agire in maniera unilaterale»