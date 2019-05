1 maggio, a Taranto il concertone con Gazzè, Elio, Capossela e Malika Ayane

La forza della musica e dei messaggi. Per la difesa dei territori, dell’ambiente, dei diritti universali. È l’ora dell’«Uno Maggio Libero e Pensante»: dalle 14 strumenti e canzoni si alterneranno sul palco del Parco Archeologico delle Mura Greche con interventi e testimonianze: il sottotitolo «Chi pensa di averci in pugno sappia che i pugni abbiamo appena iniziato a stringerli» è allo stesso tempo, un grido di dolore e un invito a non arrendersi alle ingiustizie.

Lo sforzo organizzativo del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che organizza la manifestazione autofinanziandosi con la vendita del vino e delle magliette, si rinnova per la sesta volta. Ieri mattina il presidente del Comitato Simona Fersini, assieme ai direttori artistici Michele Riondino, Diodato e Roy Paci, alla conduttrice Valentina Petrini e ad alcuni componenti dei Liberi e Pensanti (Gianni Raimondi, Viriginia Rondinelli, Raffele Cataldi) hanno illustrato le ultime novità. La line up si è completata lunedì sera con Vinicio Capossela, che sarà accompagnato da una special band composta da Roy Paci, Daniele Sepe e Alessandro «Asso» Stefana. Assieme a loro ci saranno Malika Ayane, Max Gazzè e Elio (ormai senza Storie Tese) e tanti protagonisti di punta della scena «indie» italiana: Colle der fomento, CorVeleno, Andrea Laszlo De Simone, Viito, The Winstons, Dimartino, Epo, Mama Marjas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Istituto Italiano di Cumbia, Terraross, Bugo, Sick Tamburo, Bobo Rondelli, Maria Antonietta, Ainé, Misspia e Brigata Unomaggio. Molta attesa per gli Oesais, ovvero Toti e Tata (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo) che riproporranno su un palco, per la prima volta dopo venti anni, l’irresistibile parodia degli Oasis e dei fratelli Gallagher.

Nei cambi palco spazio a No Tav e No Tap, a Bagnoli Libera, al rappresentante italiano di Ende Gelande, gruppo tedesco per la Giustizia climatica globale. Poi ci saranno le «mamme da Nord a Sud», le mamme «no Pfas» del Veneto, le mamme lucane, un toccante videomessaggio delle mamme argentine di Plaza del Mayo, i collegamenti con Ilaria Cucchi, con l’assessore alla cultura di Roma Christian Raimo, con il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano, e con Pietro Marrone, il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea che ha disobbedito all’alt della Guardia di Finanza per salvare 49 migranti. Sul palco saliranno il vignettista Mauro Biani e il papà di Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano ucciso in Siria mentre combatteva al fianco dei curdi.