Un pugliese tra i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio di Notre Dame

BARI - «In quell’inferno c’ero anche io». Lo urla più volte al telefono Francesco Di Miccolis quando verso le 11 di ieri mattina proviamo a contattarlo telefonicamente. Lo urla quasi a squarciagola per ribadire un qualcosa a cui lui stesso stenta ancora a crederci. Francesco da oltre quindici anni è parigino a tutti gli effetti, ma il suo legame con la Puglia, Molfetta e le tradizioni è ancora molto vivo. Classe 1978 , ha madre molfettese e padre (deceduto soltanto qualche anno fa) di Barletta. Il suo sangue è “biancorosso” a tutti gli effetti, ma da oltre quindici anni Parigi e la Francia sono entrati prepotentemente nella sua vita. La sua è una storia molto simile a quella di mille altre, sebbene da lunedì sera ha qualcosa che lo differenzia. Dopo la laurea in ingegneria conseguita a Bari ha lavorato per due anni ad Ivrea, prima di trovare l’amore. «Non è stato un colpo di fulmine, ma un amore vissuto e costruito mattone dopo mattone». E’ così che Francesco inizia il suo racconto dai tratti romantici, ma dai successivi risvolti tragici. Lo fa parlando di Marine, la donna che poi è diventata sua moglie e le ha regalato due magnifici figli.

E’ lei l’ “artefice” di una vita a Parigi che ormai dura da quindici anni ed è sempre lei che lo ha spinto a sfruttare un insolito titolo conseguito in Italia per “arruolarsi” nel corpo dei Vigli del Fuoco di Parigi. «E’ da ormai 10 anni che faccio questo lavoro – prosegue nel suo racconto – che ho preso a cuore dal primo momento. In Italia ci definite angeli, succede anche qui in Francia, ma non mi sono mai sentito un angelo e nemmeno un eroe. La vita degli altri è la cosa a cui teniamo di più, ma ho cercato di operare sempre con concretezza, senza esagerare, perché a casa ogni sera voglio tornarci, per mia moglie e per i miei figli». Grazie al cielo è successo anche ieri notte dopo la tragedia che ha sconvolto la Francia e il mondo intero forse ancor di più degli ormai noti attacchi terroristici a cui Parigi e la stessa Francia non sono nuovi.

