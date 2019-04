Affittava online casa vacanze fantasma a Porto Cesareo: denunciato 50enne

MATERA - Un uomo di 50 anni, di origine siracusana ma residente in Germania, è stato denunciato per truffa dai Carabinieri, a Matera.

L’uomo ha affittato ad un uomo di 42 anni di Matera una casa al mare della quale non aveva la disponibilità. Tutto è cominciato quando il cittadino di Matera ha deciso di affittare una casa a Porto Cesareo (Lecce) per due settimane, nel prossimo mese di giugno. Su un sito di turismo ha individuato la casa e contattato il titolare dell’annuncio: quest’ultimo ha preteso il versamento di una caparra di 400 euro su un conto corrente presso una banca tedesca. Poi è sparito, rendendosi irreperibile. I Carabinieri, dopo la denuncia dell’uomo truffato, sono riusciti a risalire a lui e lo hanno denunciato.