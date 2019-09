Bomba d'acqua a Foggia: allagamenti nel centro cittadino

FOGGIA - Un violento nubifragio si è abbattuto introno alle 18 su Foggia: strade allagate e circolazione stradale in tilt, dal centro alla periferia. Come mostra la foto scatta in zona stadio, una vera e propria bomba d’acqua ha colpito il capoluogo dauno provocando molti allagamenti.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, per prosciugare box, scantinati e negozi. Chiusi i sottopassi ferroviari in viale Fortore, completamente inagibili e invasi dall'acqua.