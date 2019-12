Borsa:Europa fiacca con Bce,Milano +0,2%

MILANO, 12 DIC - Borse europee piuttosto fiacche dopo il verdetto della Bce sui tassi, che restano invariati, e la disponibilità a proseguire con l'acquisto di titoli fino a 20 miliardi al mese "finché necessario". Londra (+0,5%) è la migliore mentre sono in corso le operazioni di voto per il rinnovo della Camera dei Comuni, decisive per la Brexit, con la sterlina stabile a 1,18 euro e a 1,31 dollari. Seguono Milano (+0,2%), Parigi, e Francoforte, entrambe in parità, mentre Madrid (-0,1%) si porta sotto. Invertono la rotta i futures Usa in vista dei prezzi alla produzione e delle richieste di sussidi di disoccupazione. Confermati gli acquisti sui semiconduttori con Asm (+2,48%), Infineon (+1,93%) ed Stm (+0,8%). In campo automobilistico bene Valeo (+23%), Fca (+1,1%) e Renault (+0,8%), con l'arrivo di Luca De Meo da Seat, controllata da Volkswagen, che cede lo 0,6%. In piazza Affari sprint di Nexi (+1,8%) su ipotesi di fusione con Sia. Ridiscende dai massimi Unicredit (+0,2%), tornata sotto quota 12,9 euro.