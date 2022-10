«Armonie per la solidarietà», un concerto per raccogliere fondi per un mezzo trasporto disabili

Armonie per la Solidarietà è il titolo dell’evento musicale che CRI Bari ha organizzato per questa sera presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Un concerto multiforze, con elementi provenienti sia della Banda del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, diretti dal Ten. Com. CRI (cgd) M° Antonio Tinelli, che della Fanfara dell’Aeronautica Militare della 3^ Regione Aerea, diretti dal Luogotenente M° Nicola Cotugno.



L’iniziativa benefica di raccolta fondi mira ad acquistare un mezzo per il trasporto disabili, utile per soddisfare le sempre crescenti richieste che, giornalmente, sono soddisfatte dei nostri infaticabili volontari. «La solidarietà della Comunità barese non è mai mancata in questi anni. Gli aiuti giunti, fin dalle prime ore dell’emergenza Covid, ci hanno permesso di aiutare più di 10.000 volte chi era in difficoltà economica a causa della pandemia. E poi l’emergenza Ucraina, dove nuovamente i baresi hanno contribuito con forza alla raccolta fondi promossa da Croce Rossa. Oggi chiediamo ancora una volta il loro aiuto. E lo chiediamo per dotarci un mezzo per il trasporto disabili. Dotarci, forse, è sbagliato come termine: un mezzo in più per la Croce Rossa di Bari è un mezzo in più a disposizione del prossimo». La Presidente CRI Bari, Cav. Dott.ssa Consiglia Margiotta, promuove con queste parole l’iniziativa e aggiunge «Il Comitato di Bari conta circa 400 volontari attivamente impegnati a promuovere e diffondere l'educazione sanitaria e di protezione civile, quotidianamente al servizio del territorio metropolitano per le attività di assistenza socio-sanitaria. Siamo presenti da 137 anni al servizio della nostra comunità e vogliamo continuare ad alleviare, con la professionalità e competenza che ci contraddistingue, le sofferenze delle persone ed andare incontro ai loro bisogni».

L’ingresso avviene esclusivamente con prenotazione. Per informazioni e vendita biglietti è possibile inviare una mail a bari@cri.it o chiamare al numero 3478437645.