La madre di Chiara Ferragni a Lecce per presentare il suo thriller

LECCE - Non solo mamma della Ferragni. Marina Di Guardo, conosciuta ai più per essere madre della più nota influencer Chiara Ferragni, è anche una scrittrice di thriller e dopodomani,mercoledì 6 aprile, sarà a Lecce a Palazzo BN per presentare il suo ultimo lavoro edito da Mondadori “Dress code Rosso sangue”.

Il libro, un adrenalinico thriller ambientato tra le mille luci del jet-set milanese, racconta un efferato omicidio di uno stilista dietro cui si nascondono diabolici intrighi, inconfessabili segreti e una verità totalmente insospettabile.

Un mondo, quello della moda, che Marina Di Guardo conosce bene. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L’inganno della seduzione (Nulla Die, 2012), poi seguito da Non mi spezzi le ali (Nulla Die, 2014). Il passaggio definitivo al thriller risale al 2015, quando pubblica nella collana digitale ZoomFiltri di Feltrinelli, curata da Sergio Altieri, Bambole gemelle. Con Mondadori ha pubblicato Com’è giusto che sia (2017), opzionato per una serie televisiva, e La memoria dei corpi (2019), tradotto in diversi Paesi e che presto diventerà un film e Nella buona e nella cattiva sorte (2020).

Info Palazzo BN al numero 0832 408721 o inviando una mail a booking@palazzobn.com.