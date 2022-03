Enrico Ruggeri: tappa a Galatina del tour

GALATINA - Enrico Ruggeri torna live dal mese di aprile con «La rivoluzione - il tour». Tappa pugliese il 30 a Galatina, in provincia di Lecce. Nel mezzo, il nuovo album e l'impegno con la Nazionale Cantanti a sostegno dei profughi e dell'emergenza ucraina.

Da oggi (18 marzo) è disponibile «La Rivoluzione» (Anyway Music), concept album del cantautore milanese che parla di rapporti umani, di sogni adolescenziali e di una generazione che si è scontrata con la vita, rappresentata dall’iconico scatto di copertina, una foto della classe di Enrico Ruggeri al Liceo Berchet, anno scolastico ‘73-’74.

Intanto, gira in radio anche il singolo «La fine del mondo», un brano dal sound rock in bilico tra sentimenti e voglia di combattere, accompagnato da un video con la regia Luca Tartagli.

Sono undici i brani che delineano questo disco autobiografico, con racconti e suggestioni esaltati dall’inconfondibile timbro vocale di Ruggeri e dalla cura del suono in fase di registrazione.

Il cantautore ha lavorato per due anni all'intera track-list, con la collaborazione di Andrea Mirò in «Gladiatore» e di Massimo Bigi in «La Rivoluzione», «Non sparate sul cantante», «Parte di me» e «Glam bang».

Ci sono anche due featuring: con Francesco Bianconi in «Che ne sarà di noi», amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia in «Glam bang», col quale 50 anni fa (1972) aveva fondato gli Champagne Molotov, prima dei Decibel.

L'album è prodotto da Enrico Ruggeri con Fortu Sacka e Sergio Bianchi. Hanno suonato Paolo Zanetti (chitarre), Francesco Luppi (tastiere), Alex Polifrone (batteria), Fortu Sacka (basso), Stefano Marlon Marinoni (sax), Davide Brambilla (fiati) e Andrea Mirò (archi).

Vincitore del Premio Tenco nel 2021, in oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo romanzo è il best seller «Un gioco da ragazzi» per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

Ruggeri è presidente della Nazionale Cantanti, associazione nata nel 1981, da un’idea di Mogol per sostenere cause benefiche e per creare un’occasione di aggregazione tra i cantanti e non solo. Un’associazione, attualmente guidata dal direttore generale Gian Luca Pecchini, che sostiene il valore dello sport e della musica, per veicolare messaggi di pace e solidarietà non solo in Italia ma nel mondo. Nazionale Cantanti e Fondazione Progetto Arca sostengono il progetto «Profughi di Guerra» relativo all’«Emergenza Ucraina» mettendo a disposizione il numero solidale 45527 grazie alle telefonie che hanno aderito. Il numero è attivo fino al 31 marzo (info: https://www.nazionalecantanti.it/2022/03/07/emergenza-ucraina-dona-al-45527/ ).

Il cantautore ha aperto il canale TikTok dove ripercorre la storia del rock, dei suoi personaggi e delle grandi opere, condensando in pochi minuti le lezioni tenute al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel periodo in cui aveva una cattedra.

