Covid, oggi 1195 casi e 5 decessi. Positivo il 13,5% dei test

Sono 1.195 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Puglia su 8.832 test giornalieri eseguiti con una incidenza del 13,5%. Cinque persone sono morte. Delle 13.345 persone attualmente positive, 167 sono ricoverate in area non critica e 8 in terapia intensiva. Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 369; Bat, 65; Brindisi, 160; Foggia, 126; Lecce, 320; Taranto, 137. Residenti fuori regione sono 15.