Covid in Basilicata: nell'ultima settimana aumento dei nuovi casi

POTENZA - In Basilicata, nella settimana dal 21 al 27 settembre «si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (879) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (9,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (5,3%) e in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti Covid-19».

I dati sono il frutto del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia svolto dalla Fondazione Gimbe. «La percentuale di popolazione con oltre cinque anni di età che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,7% (media Italia dieci per cento) a cui aggiungere la popolazione con oltre cinque anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,9%; la percentuale di popolazione con oltre cinque anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,3% (media Italia 11,2%) a cui aggiungere la popolazione con oltre cinque anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5,9%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 9,6% (media Italia 17%).

La popolazione fra cinque e undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 45,3% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 4,3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Potenza 215 (+7,1% rispetto alla settimana precedente), Matera 155 (+14,1% rispetto alla settimana precedente)».