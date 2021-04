Puglia, in due giorni 13mila dosi di vaccini per i caregiver

BARI - Nelle due giornate, Pasqua e pasquetta, dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave, sono state coinvolte circa 13mila persone in Puglia che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Complessivamente, invece, sono 659.503 le dosi inoculate dal 27 dicembre ad oggi, dato aggiornato alle ore 18.15. La Asl Bari, dopo le circa 2.585 dosi di ieri, oggi ha eseguito altre 4.039 somministrazioni a caregiver, ossia familiari, conviventi, tutori e affidatari, di disabili gravi minori di 16 anni. A Bari nell’hub Fiera - uno dei 17 centri predisposti dalla Asl per la due giorni pasquale - solo nella giornata di oggi sono stati iniettati 474 vaccini Astrazeneca.