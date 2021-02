Acquaviva, cabina di sanificazione all'ozono donata al reparto Covid del Miulli: è la prima del Sud

BARI - Si è tenuta stamattina la cerimonia ufficiale della consegna della cabina ad ozono modello GEA, donata dalla Ditta Battistella B.G. di Rossano Veneto (VI) all’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). La donazione è stata fortemente voluta dal Referente Puglia della Battistella, il sig. Michele Brindisi, che si è adoperato personalmente affinché il reparto Covid dell’ospedale ne fosse dotato.

L’uso dell’ozono è un metodo efficace, rapido, sicuro ed ecologico per sanificare oggetti, indumenti e accessori potenzialmente infetti e contrastare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia in atto. La cabina ad ozono GEA è un innovativo dispositivo realizzato interamente in Italia dalla Battistella B.G. Il Laboratorio Frattini di Vicenza, centro accreditato e specializzato nell'analisi di laboratorio, ha testato tutti i programmi della cabina ad ozono della Battistella B. G., ed ha certificato il dispositivo di sanificazione con tecnologia a ozono come efficace nel combattere il virus con abbattimento della carica virale superiore al 99%.

Ma non solo, i dispositivi di sanificazione a ozono e il loro protocollo di utilizzo sono concepiti per eliminare quasi il 100% di batteri, germi, lieviti, muffe, funghi, spore, presenti su oggetti e superfici con tempistiche rapide ed efficacia straordinaria. L’adozione di un macchinario come questo in un periodo pandemico, ma non solo, garantisce affidabilità e protezione. La cabina ad ozono della Battistella B.G. offre un trattamento altamente ecologico, facile ed efficace. Facile perché basta inserire nella cabina l’articolo da igienizzare, chiudere lo sportello ed attendere la fine del programma che dura 45 minuti. Utile perché elimina dai tessuti e dai materiali virus e batteri. Ecologico perché viene impiegata la sola forza igienizzante dell’ozono, un gas naturale. Efficace perché si tratta di un procedimento riconosciuto dal Ministero della Sanità.

L’ente statunitense FDA lo ha catalogato come agente sicuro ‘GRAS’, riconoscendolo come 2000 volte più efficace di qualunque tipo di sanificazione tradizionale. Inoltre numerose università mondiali hanno effettuato studi specifici sull’utilizzo dell’ozono per inattivare il coronavirus Covid-19 e hanno dimostrato che l’ozono è stato in grado di abbattere il Covid-19 con un’efficacia virucida pari al 99,98 per cento. L’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” è il primo ospedale al Sud che è dotato di un apparecchio così efficace contro il coronavirus e indispensabile in questo periodo.