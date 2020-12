V-Day Covid, tra i primi a vaccinarsi anche Sivo (Sirgil Puglia)

BARI - «Il 27 mattina mi vaccinerò contro il Sars CoV 2. Lo farò per primo per due motivi: dare l’esempio poiché credo sia un vaccino sicuro e necessario; perché non posso ammalarmi poiché essendo io il vaccinatore degli operatori sanitari non posso permettermi di ammalarmi mettendo in crisi il programma di vaccinazione». Lo scrive su Facebook il medico Donato Sivo, coordinatore regionale del Sistema regionale pugliese di gestione integrata della sicurezza sul lavoro (Sirgil).