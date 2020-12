Gravina, sindaco proroga chiusura scuola fino al 14 dicembre

Il sindaco di Gravina in Puglia (Bari) Alesio Valente ha firmato una ordinanza con la quale proroga fino al 14 dicembre la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole della città. Gravina è uno dei due comuni della Murgia barese, insieme con Altamura, dove da oggi sono state ripristinate dalla Regione le limitazioni previste dalla «zona arancione» (come è stato disposto per altri 18 comuni delle province Bat e Foggia) a causa del numero dei contagi e dell’indice di contagiosità superiore a quello del resto della Puglia, che da domenica è in «zona gialla».

A Gravina i cittadini attualmente positivi al Covid sono 1.152. "L'incidenza dei contagi - spiega Valente - è ancora troppo elevata e suggerisce prudenza. Pertanto abbiamo deciso di prorogare fino al 14 dicembre l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole, incluse le paritarie». Fino alla stessa data, che coincide con il termine attualmente fissato per la permanenza nella «zona arancione», restano in vigore anche gli altri provvedimenti sul divieto di stazionamento in alcune strade e piazze della città per evitare assembramenti.