Castellana, 5 docenti postivi al Covid: chiuse due scuole

CASTELLANA- A Castellana Grotte, in provincia di Bari, cinque docenti sono risultati positivi al Covid-19 e due scuole hanno sospeso la didattica in presenza come stabilito dal sindaco Francesco De Ruvo.

Nello specifico De Ruvo ha chiuso la scuola primaria dell’IC «Angiulli-De Bellis» nei giorni 16-17-18 novembre, e la scuola dell’infanzia «Arcobaleno» dell’IC «Tauro-Viterbo» fino al 23 novembre.

Sono tre i docenti positivi del plesso «Angiulli-De Bellis» e due quelli della scuola «Arcobaleno».