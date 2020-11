Monopoli, focolaio Covid in Rssa: salgono a 5 i decessi. E a Grumo, troppi contagi: scuole chiuse

MONOPOLI - Sala a cinque il numero degli anziani affetti da Covid deceduti nella Rssa «Regina Pacis» di Monopoli dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio con 61 persone contagiate: 48 ospiti, cinque fino ad oggi deceduti, e 13 operatori.

Ieri nella struttura socio sanitaria sono morte altre tre persone, che si aggiungono ai due anziani deceduti nei giorni precedenti, mentre altri due pazienti sono stati ricoverati per l’aggravarsi dei sintomi.

«Oggi è stata una delle giornate più brutte da quando stiamo vivendo questa maledetta pandemia e risuona nella mia testa il rimbombo delle sirene delle ambulanze», scrive su Facebook il sindaco Angelo Annese, che si dice «rammaricato e inerme». «La situazione è grave davvero, i nostri anziani stanno avendo sintomatologie e non ci sono operatori», continua il sindaco che rivolge «un appello accorato» a operatori sanitari e infermieri perché diano «disponibilità in questa emergenza ed aiutare i nostri nonnini».

GRUMO APPULA, TROPPI CONTAGI: SINDACO CHIUDE SCUOLE - A Grumo Appula, in provincia di Bari, da oggi tutte le scuole resteranno chiuse. Lo annuncia il sindaco Michele Minenna, che spiega: «Ho dovuto firmare con urgenza l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado a seguito di un alto numero di contagi tra la popolazione scolastica. Le dirigenti disporranno la sanificazione di tutti gli ambienti dei plessi scolastici. Sono giorni critici e delicati, alcuni nostri concittadini stanno lottando in ospedale con tutte le loro forze per tornare a respirare con i loro polmoni».