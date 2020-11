Monopoli, focolaio Covid in Rssa: due decessi e 61 contagi

MONOPOLI - Due anziani ospiti della Rssa Regina Pacis di Monopoli, nel Barese, sono deceduti per Covid.

Lo ha comunicato con un post su facebook il sindaco Angelo Annese, spiegando che «si tratta di una nostra concittadina e di un ospite non monopolitano. Nella struttura nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di coronavirus con 61 persone contagiate: 48 ospiti e 13 operatori.

«Sono sempre in contatto con la Rssa per avere aggiornamenti sulle condizioni dei positivi» dice il sindaco, spiegando che «al momento il problema principale è rappresentato dalle difficoltà degli operatori. Sono diventati pochi perché alcuni di loro, inizialmente negativi, sono in isolamento. Mi sono interfacciato con gli enti preposti e sono stati forniti Dpi e sono state attivate le Usca. Spero che nei prossimi giorni arrivi anche supporto fisico con altro personale».