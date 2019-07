Tiziano Ferro si è sposato in segreto: le nozze a Sabaudia

«La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore». Con queste parole Tiziano Ferro ha confermato di essere convolato a nozze ieri con il suo compagno, Victor. Un matrimonio celebrato in gran segreto, a Sabaudia, come riportato da più fonti. Il cantante di Latina e Victor Allen, 54 anni, si erano già sposati in gran segreto a Los Angeles, dopo tre anni di amore.