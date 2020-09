Lecce, c'è Hestad a un passo dal sì

LECCE - Tra oggi e domani saranno espletate tutte le formalità necessarie per il trasferimento al Lecce, dal Molde, suo sodalizio di appartenenza, del 25enne esterno alto Eirik Hestad. L’operazione, già bene avviata da alcuni giorni, è oramai in dirittura d’arrivo. Il team norvegese è stato impegnato, nella serata di ieri, nella gara con il Qarabag, valida per la qualificazione in Champions League, ed ha quindi lasciato in stand by le trattative di mercato, che verranno riprese in mattinata. Quella con Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del club giallorosso, è vicina alla positiva conclusione, tant’è che le firme di tutte le parti in causa potrebbero arrivare entro la serata o, al più tardi, nel giro di 24 ore.

Martedì, tra l’altro, a margine della presentazione dell’attaccante Massimo Coda, Corvino ha avuto modo di sottolineare che l’ingaggio di Hestad non precluderebbe la possibilità che, dalla Norvegia, giunga al Lecce anche il 22enne Aron Donnum, pure lui esterno alto, in forza al Valerenga Fotball, altro giocatore che, da giorni, viene accostato con insistenza alla società di via colonnello Costadura, che lo ha nel mirino e sta valutando se effettuare o meno l’investimento necessario per portarlo in Italia.

Per il reparto avanzato, al complesso allenato da Eugenio Corini è stato associato, nelle ultime ore, anche il nome di Raul Asencio, 22enne spagnolo di origini brasiliane, di proprietà del Genoa. Nella passata annata agonistica, l’attaccante ha mutato volto al Cosenza, che lo ha prelevato in prestito dalla società ligure, a gennaio ed anche grazie alle sue prestazioni è riuscito a centrare una permanenza che era in netta salita.

Corvino, inoltre, starebbe monitorando anche la pista che porta a Camillo Ciano, 30enne, del Frosinone, ma si tratterebbe solo di una mossa tendente a cautelarsi nell’ipotesi in cui qualcuno dei sodalizi interessati decida di pagare la clausola rescissoria di tre milioni di euro fissata per il 32enne capitano Marco Mancosu.

È tramontata, di contro, l’ipotesi che portava a Gennaro Tutino, in quanto il 24enne atleta del Napoli è ai dettagli con la Salernitana.

Uno dei ruoli che il Lecce deve coprire è quello del terzino destro, rimasto sguarnito perché sono andati via sia Giulio Donati, accasatosi al Monza da svincolato, che Andrea Rispoli, ceduto al Crotone.

Ebbene, non è un mistero che a Corini piacerebbe riavere a disposizione il 27enne Stefano Sabelli, che ha allenato a Brescia e che è sotto contratto con le «Rondinelle». L’operazione, però, è oltremodo complicata, per una questione di costi, ma anche perché il giocatore capitolino è seguito da alcuni sodalizi di massima serie e l’idea di cimentarsi in A anche nell’annata 2020/2021 evidentemente lo alletta.

Un altro esterno basso destro che il Lecce starebbe monitorando è l’italo-ghanese Claud Adjapong, 22enne di proprietà del Sassuolo, nel cui vivaio è cresciuto e con la cui maglia ha collezionato 32 presenze in A in poco più di tre stagioni. Nel 2019/2020 ha militato con l’Hellas Verona, scendendo in campo 5 volte. Gli scaligeri avrebbero potuto riscattarlo, ma non lo hanno fatto ed ora è sul mercato.

Nella mattinata di ieri, inoltre, il Lecce è sembrato vicino al difensore Gabriele Corbo, 20enne, di proprietà del Bologna. Nel corso della giornata, però, il calciatore partenopeo si è allontanato dal Salento in maniera probabilmente definitiva.

Sul fronte delle uscite, l’esterno Antonino Gallo, classe 2000, che in un primo momento sembrava in procinto di passare al Gubbio, ora è vicino al Novara.

Al contempo, sul centrale difensivo Luca Rossettini ci sarebbero le attenzioni della Virtus Entella e del Padova, mentre per il centrocampista ucraino Yevhen Shakhov si sarebbe fatto vivo l’AEK Atene.

Il Cagliari sta valutando la possibilità di chiedere al Lecce il portiere Mauro Vigorito, quale vice di Alessio Cragno, per sostituire Guglielmo Vicario, in procinto di passare al Pordenone. Sull’estremo difensore sardo, però, ci sono anche Brescia e Vicenza.