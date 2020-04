Covid 19 a Carovigno, al via uno screening per 500 «maggiormente esposti»

Carovigno - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 saranno avviati in questi giorni in città con i primi 500 screening. In questo momento di emergenza che la comunità carovignese sta vivendo, il servizio è stato reso necessario per dare maggiore sicurezza a tutela della cittadinanza soprattutto dall’evolversi della situazione epidemiologica legata al contagio e il carattere particolarmente diffusivo sul territorio comunale.

Ad oggi si registrano un elevato numero di contagi ben 28 e sei decessi. I test saranno effettuati soprattutto agli operatori locali che quotidianamente sono maggiormente esposti al rischio di contagio da coronavirus in modo tale da assicurare l’espletamento del loro lavoro.

«Ad oggi non si è ricevuto alcun riscontro ai reiterati e accorati appelli dell’autorità Sanitaria locale ad effettuare i necessari tamponi in forma diffusa sul territorio comunale per contenere il contagio». Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti ha attivato sul territorio misure di contenimento epidemiologico stanziando sette mila euro per effettuare 500 test di screening.

L’altro ieri la Giunta comunale ha approvato con delibera tale somma e prioritariamente i test saranno effettuati su soggetti che operano sul territorio comunale e che sono maggiormente esposti al rischio di contagio, come alcune categorie quali i medici e gli operatori sanitari, gli agenti di Polizia Municipale, le forze dell’ordine, operatori e amministratori pubblici addetti ai servizi essenziali, i lavoratori del settore privato che oggi sono impegnati negli esercizi di vendita autorizzati, le persone che presentano sintomi da Covid-19, ovvero che risultano aver avuto contatti con soggetti risultati positivi per l’accertamento di potenziali positività da Covid-19. Il servizio per effettuare lo screening è stato affidato ad un laboratorio privato del Comune di Ceglie Messapica. Ieri nella domenica delle Palme il sindaco Lanzilotti ha rivolto un particolare pensiero a chi in questo momento sta soffrendo a causa del covid-19 e invita la cittadinanza a non abbassare la guardia e ad osservare tutte le disposizioni emanate nelle precedenti ordinanze sindacale e attenersi ai dispositivi di sicurezza indossando guanti monouso e protezioni stabili per bocca e naso.