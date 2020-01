Francavilla Fontana, 12enne rimasto ferito dai botti di Capodanno

È positivo anche nella provincia di Brindisi il bilancio dei feriti dopo la notte di S.Silvestro. Soltanato a Francavilla Fontana un dodicenne è rimasto ferito a seguito dello scoppio di petardi perdendo una falange del dito della mano sinistra.

Invece a Brindisi è stata segnalata una lite tra cittadini stranieri, in cui due uomini sono stati aggrediti con un coltello da cucina riportando lievi ferite. L'aggressore, grazie al tempestivo intervento dei polziotti di una volate, è stato fermato mentre era in procinto di lasciare la città con un pullman diretto all’estero. Dopo le formalità di rito e le attività di accertamento sulle dinamiche dell’accaduto, l'aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate.