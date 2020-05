Bari, presentato il piano «Open Space» con piste ciclabili e piste per show

BARI - Bari Open Space è il piano per la mobilità sostenibile e la vivibilità dello spazio pubblico che il Comune di sta mettendo a punto per ridisegnare la città in "questo tempo nuovo, segnato dall’emergenza Covid-19 e dalle necessarie misure di distanziamento sociale».

Nuove aree pedonali, piste ciclabili «dipinte» sull'asfalto, arene per spettacoli all’aperto realizzate nelle piazze. E’ questa la proposta, che sarà discussa nei prossimi giorni con i cittadini, lanciata dal sindaco Antonio Decaro.

«La nostra vita negli ultimi mesi è cambiata - ha detto Decaro - e, insieme ad essa, deve cambiare la nostra città. Abbiamo utilizzato il tempo in cui la città si è fermata per ripensare modelli e spazi nuovi per muoversi e vivere la città».

Il piano ha l’obiettivo di realizzare interventi cosiddetti "light», cioè attraverso l’utilizzo della sola segnaletica, senza modificare la struttura dei luoghi, dalle piste ciclabili disegnate sull'asfalto alle piazze i cui spazi saranno delimitati da forme geometriche di diversi colori. Il modello è quello «dell’urbanistica tattica - ha spiegato il sindaco - che consente di attuare trasformazioni urbane temporanee e partecipate per migliorare le condizioni di vita nei quartieri attraverso interventi flessibili, economici, rapidi e condivisi». Il piano si compone di due tipi di interventi: «a muoversi» e «a stare».

Il primo prevede di ampliare le Zone a sosta regolamentata (Zsr) per limitare gli spostamenti con i mezzi individuali, attivare lo sharing di micromobilità elettrica, ridefinire il piano delle Zone 30, 20, 10 km/h per moderare il traffico e disincentivare l’utilizzo di mezzi privati e realizzare una rete di percorsi pedonali e ciclabili «tattici» attraverso la sola segnaletica orizzontale e verticale (con costi e tempi di realizzazione ridotti), per un totale di 57 km aggiuntivi, triplicando la lunghezza dei percorsi ciclabili esistenti.

Quanto al territorio cittadino, vengono proposti 30 interventi per l’utilizzo, ad esempio, di spazi pubblici come parchi e piazze per attività sportiva e culturale all’aperto.