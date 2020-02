Bari, la tribuna est superiore del San Nicola è biancorossa: ecco i nuovi seggiolini

BARI - La tribuna est superiore del San Nicola si colora di biancorosso: ecco installati i nuovi seggiolini dello stadio. A mostrarli è l'assessore di Bari Pietro Petruzzelli, in un video pubblicato sui social. Come mostrano le immagini, è ormai quasi completata l'operazione nella parte superiore della tribuna est. Entro marzo si passerà alla parte inferiore della tribuna; poi alla tribuna ovest superiore: il completamento dei lavori è previsto entro aprile. «L'idea - spiega Petruzzelli nel video - è riaprire la tribuna est superiore per la prossima partita».